Правоохранители Шостки разоблачили хозяйственного вора

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала правоохранителям, что ее 12-летний сын всего на несколько минут оставил у подъезда многоэтажки свой спортивный велосипед, и, вернувшись, обнаружил его исчезновение.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 35-летнего безработного жителя Шостки. Последний разыскали и допросили.
Подозреваемый признался правоохранителям в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед успел продать за 500 гривен, а деньги потратить. Полицейские нашли транспортное средство и вернули его владельцу.
Позже полицейские выяснили, что мужчина «отличился» и в краже консервации и овощей у своей знакомой. Помогая 69-летний женщине в ее частном доме по хозяйству, он заметил, где она хранит свои зимние запасы, а затем в подходящий момент обобрал старушку, причинив ущерб на общую сумму около двух тысяч гривен.
Свои криминальные поступки подозреваемый объясняет нехваткой денег на жизнь для своей семьи.
Сейчас в отношении «хозяйственного» мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенные преступления ему грозит до шести лет очередного заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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