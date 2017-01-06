Правоохранители разыскивают псевдополицейских, которые обогатились почти на 8 тысяч Чтобы помочь избежать несуществующей уголовной ответственности и возместить вымышленные убытки, две жительницы Конотопа и Путивльского района согласились на предложение так называемых «телефонных» полицейских. Результатом стали - потерянные сбережения и помощь настоящих работников полиции.

С просьбой помочь разыскать аферистов в полицию обратились сразу две жительницы Конотопа и Путивльского района. Обе пожаловались на проходимцев, которые представившись полицейскими, выманили крупную сумму денег. Две женщины рассказали, что обеим на телефон позвонил мужчина. И если жительнице Конотопа псевдоправоохранитель рассказал, что ее дочь повредила телефон и надо возместить убытки, жительнице Путивльского района предложили «решить уголовное дело», в котором замешана ее дочь, за определенное денежное вознаграждение. Те, не проверив информации, на предложенные счета мобильных операторов перечислили три и четыре тысячи 700 гривен, после чего, позвонив дочерям, поняли, что их обманули.

Сегодня сотрудники полиции делают все возможное, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. По двум фактам уже открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Но чтобы уменьшить количество от подобных аферистов, настоящие работники полиции советуют гражданам не доверять первому попавшемуся звонящему, кем бы он не назвался. Проверяйте полученную информацию. И ни в коем случае не перечислять, не отдавать своих денег незнакомцам, ведь с такими предложениями обращаются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.