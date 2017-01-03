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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:29439

Сумы Соборные (фоторепортаж)

Сумчане взялись за руки, соединившись в цепь единения, в честь Дня Соборности Украины

Сегодня в 12 часов дня прошла традиционная акция на Харьковском мосту, приуроченная ко Дню Соборности Украины

Олег Демьяненко

22 января в Сумах прошли мероприятия посвященные Дню Соборности Украины. В девять утра сумчане встретились на Аллее Славы Центрального кладбища, где возложили цветы к могилам погибших в зоне АТО.

Губернатор области Николай Клочко у могил воинам погибших на востоке Украины

Мэр Сум Александр Лысенко 

Родственники

и боевые побратимы

помянули погибших бойцов

После кладбища первые лица области и города возложили цветы к памятному знаку, в честь погибших артиллеристов 27-ой артиллерийской бригады, в сквере на ул.Г.Кондратьева.

Далее последовало традиционное возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко

К полудню активисты сформировали колонны возле Альтанки и ТЦ "Мануфактура"

И выдвинулись к Харьковскому мосту 


Воссоединение живой Цепи Единства

Мэр Сум Александр Лысенко присоединился к акции

Сумчане взявшись за руки, символически соединили «восток» и «запад» Сум, тем самым поддержав идею единства всей Украины

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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