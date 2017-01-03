Сумы Соборные (фоторепортаж)

Сегодня в 12 часов дня прошла традиционная акция на Харьковском мосту, приуроченная ко Дню Соборности Украины
22 января в Сумах прошли мероприятия посвященные Дню Соборности Украины. В девять утра сумчане встретились на Аллее Славы Центрального кладбища, где возложили цветы к могилам погибших в зоне АТО.
Губернатор области Николай Клочко у могил воинам погибших на востоке Украины
Мэр Сум Александр Лысенко
Родственники
и боевые побратимы
помянули погибших бойцов
После кладбища первые лица области и города возложили цветы к памятному знаку, в честь погибших артиллеристов 27-ой артиллерийской бригады, в сквере на ул.Г.Кондратьева.
Далее последовало традиционное возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко
К полудню активисты сформировали колонны возле Альтанки и ТЦ "Мануфактура"
И выдвинулись к Харьковскому мосту
Воссоединение живой Цепи Единства
Мэр Сум Александр Лысенко присоединился к акции
Сумчане взявшись за руки, символически соединили «восток» и «запад» Сум, тем самым поддержав идею единства всей Украины