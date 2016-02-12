Сумским школам дадут больше денег?

Вопрос был поднят сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии.
- Антонина Николаевна, что касается родительских средств, - обратился мэр к г-же Данильченко. – Я был в 15-ой школе, они подводили итоги деятельности за 2016 год. Там подняли вопрос о финансировании. У нас есть инфляция, есть НДФЛ относительно поднятия минимальной заработной платы, тарифы. Нужно проработать вопрос, чтобы хватало средств, которые выделяет на содержание Сумской горсовет. Чтобы не собирали с родителей дополнительных средств, когда не хватает. Если нужно дополнительно, то проработайте этот вопрос, чтобы учителя и директора сказали, сколько им нужно. И мы в марте рассмотрим эту ситуацию.
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