Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5685

Сумским школам дадут больше денег?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение управлению образования и науки узнать, сколько нужно школам дополнительных средств, чтобы не привлекать родительских денег.

Вопрос был поднят сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Антонина Николаевна, что касается родительских средств, - обратился мэр к г-же Данильченко. – Я был в 15-ой школе, они подводили итоги деятельности за 2016 год. Там подняли вопрос о финансировании. У нас есть инфляция, есть НДФЛ относительно поднятия минимальной заработной платы, тарифы. Нужно проработать вопрос, чтобы хватало средств, которые выделяет на содержание Сумской горсовет. Чтобы не собирали с родителей дополнительных средств, когда не хватает. Если нужно дополнительно, то проработайте этот вопрос, чтобы учителя и директора сказали, сколько им нужно. И мы в марте рассмотрим эту ситуацию.

Общество Поборы в школах Родительские взносы
view counter

По тематике

16.12.2016 16:11

В Сумах прокуратура расследует возобновившиеся поборы в школах

Прокуратура в рамках уголовного производства выясняет правомерность благотворительных взносов в учебных заведениях....

08.09.2016 13:06

В Сумских школах продолжаются поборы?

Несмотря на выделенные из городского бюджета школам средства родители продолжают сбрасываться «на нужды»....

03.03.2016 15:35

Мэр Сум настаивает на отмене школьных поборов

Об этом Александр Лысенко отметил во время прямого эфира на одном из местных телеканалов.... 2

02.03.2016 15:59

Сумские депутаты инициируют созыв сессии по вопросу финансирования школ

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета от партии «За Україну!» Владимир Чепик....

12.02.2016 15:10

Мэр Сум опять пообещал, что поборов в школах не будет. Но лазейки есть

Мэр Сум Александр Лысенко пообещал, что средства наличными в учебные заведения родители не будут сдавать....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.