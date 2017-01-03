В Сумах обокрали банкомат

Около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном перинатальном центре.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем хранились.
Сумма нанесенного ущерба выясняется. На месте происшествия работают следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
Напомним, летом 2016 года уже была попытка кражи из этого же банкомата, которая, правда, не увенчалась успехом.
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