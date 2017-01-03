Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10129

В Сумах обокрали банкомат

В Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства.

Около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном перинатальном центре.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем хранились.

Сумма нанесенного ущерба выясняется. На месте происшествия работают следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Напомним, летом 2016 года уже была попытка кражи из этого же банкомата, которая, правда, не увенчалась успехом.

Право Кража Ограбление банкомата
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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