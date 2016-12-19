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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 379 человек.

На предыдущей неделе травмированных было на 16 больше, сообщили в городском отделе здравоохранения. Из 379 травм: бытовых - 217, уличных - 138, дорожно-транспортных - 1, спортивных - 2, других - 21. Количество травмированных детей - 19 (за предыдущую неделю - 29).

Из 217 бытовых травм: переломов - 60, травм связок - 32, ран - 37, вывихов - 13, других - 75 (за предыдущую неделю - 225).

С 138 уличных травм: переломов - 52, травм связок – 23, ран – 17, вывихов - 2, других - 44 (за предыдущую неделю - 148).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 9): ул. Заливная, ул. Богуна, ул. Прокофьева, ул. Ковпака, ул. СКД, ул. Ивана Сирко, ул. Васильевская, ул. Веретеновская, ул. 2-я Злизнична – по 1.

Общество Травматизм
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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