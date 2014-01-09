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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20520

Сумской мэр зовет подчиненных на собеседование

Накануне своего годового отчета перед громадой мэр Сум Александр Лысенко хочет лично пообщаться с руководителями структурных подразделений горсовета.

Об этом мэр сообщил сегодня, 23 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Уважаемые коллеги, что касается отчетов работы структурных подразделений, я вам говорил, что у нас последний срок 20 января, - обратился мэр к присутствующим. – Мне еще не все поступили отчеты. Я думаю, что они в орготделе или в канцелярии. Посмотрим сегодня. Дальше я хотел бы провести с каждым из вас, руководителями структурных подразделений личные собеседования. После того, как я познакомлюсь с отчетами. Для того, чтобы я услышал ваши мысли, и мы вместе выработали планы. Пожалуйста, отчеты «без воды»

Политика Отчет мэра
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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