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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели освободили микроавтобус из снежного заноса

22 января в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в снежный занос на дороге попал микроавтобус «Volkswagen», который двигался из с. Коршачина Белопольского района в направлении автодороги Сумы - Белополье.

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 20 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса микроавтобус и отбуксировали его до безопасного участка пути. В освобожденном транспортном средстве находились три человека - водитель, пожилая женщина и ребенок 2012 г.р.. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Всего в спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Снежный занос Спасатели
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