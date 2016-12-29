На Сумщине спасатели освободили микроавтобус из снежного заноса

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 20 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса микроавтобус и отбуксировали его до безопасного участка пути. В освобожденном транспортном средстве находились три человека - водитель, пожилая женщина и ребенок 2012 г.р.. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.
Всего в спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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