В Сумах разработают правила установки мемориальных досок

Об этом зашла речь сегодня, 23 января, во время аппаратного совещания в мэрии.
- У нас сейчас много улиц переименованы в честь известных украинских деятелей, - начал заммэра Степан Пак. – Понятно, что их нужно как-то маркировать, во-первых. А во-вторых, они должны будут отмечаться путем установки или мемориальных досок, или барельефов на фасадах. Мы столкнулись с тем, что у нас в городе нет ни порядка, ни правил расположения таких архитектурных форм. Есть предложение поручением городского головы управлению архитектуры дать задание разработать такой порядок. До весны, потому что весной мы жуе такую работы должны начать.
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