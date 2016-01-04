Двое сумчан обморозили конечности

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. Один из обмороженных лечится в ожоговом отделении областной клинической больницы, второй - в КУ «Сумская городская клиническая больница №4» амбулаторно. Один сумчанин с общим переохлаждением лечится в терапевтическом отделение КУ «Сумская городская клиническая больница №5».
В течение недели в пункты обогрева в лечебно-профилактических учреждениях обратились 23 человека. Всего в пункты обогрева с 10 декабря обратились 102 человека. Лечились 8 человек с обморожениями, 1 - с общим переохлаждением.
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