Сумы недобирают бюджет Это связано с большим числом выходных дней в начале месяца.

Так объяснили в мэрии сегодня, 23 января, во время аппаратного совещания после того, как директор горфиндепартамента доложила о недовыполнении городского бюджета.

- В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 35,5 млн грн, что составляет 2,7% к плану на год, - доложила Светлана Липовая. - Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 29,6 млн грн (по расписанию – 6,7 млн грн). Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 65,8 млн грн, что составляет 63,6% к плану на январь по расписанию. В специальный фонд официальных трансфертов не поступало.

- Светлана Андреевна, сейчас, наверное также нужно говорить об том, что идет информация, что есть невыполнение бюджета, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – Невыполнение идет не из-за того, что мы что-то недорабатываем, а просто процедурно. Все платежи идут после 20-го числа. Думаю, к следующему аппаратному совещанию мы увидим большее наполнение нашего бюджета.

- Это происходит ежегодно и во всех городах, - подхватил заммэра Степан Пак. – В связи с большим количеством выходных дней, нерабочих дней, а как раз после 20-го и идет процесс наполнения.