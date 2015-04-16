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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21407

Бюджетники Сум до сих пор не получили аванс за январь

Задержку в оплате труда объяснили проблемами с бухгалтерской программой.

Вопрос был поднят сегодня, 23 января во время аппаратного совещания в мэрии.

- Антонина Николаевна, относительно выплаты аванса, - спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальника горуправления образования и науки г-жи Данильченко.

- Всем работникам объяснено, - ответила та. – Это в связи с переходом на программно-целевой метод. Программа 1С, в которой мы работаем, у нас еще 7-ой версии, поэтому есть сбои. Программисты работают с программой. Но это не только по нашему управлению, это по всем учреждениям, где есть самостоятельные бухгалтерии. Мы думаем, что сегодня уже начнется, потому что в пятницу еще не было. Я говорю о образовании, не знаю об остальных.

Экономика Бюджетники Зарплата
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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