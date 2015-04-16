Бюджетники Сум до сих пор не получили аванс за январь Задержку в оплате труда объяснили проблемами с бухгалтерской программой.

Вопрос был поднят сегодня, 23 января во время аппаратного совещания в мэрии.

- Антонина Николаевна, относительно выплаты аванса, - спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальника горуправления образования и науки г-жи Данильченко.

- Всем работникам объяснено, - ответила та. – Это в связи с переходом на программно-целевой метод. Программа 1С, в которой мы работаем, у нас еще 7-ой версии, поэтому есть сбои. Программисты работают с программой. Но это не только по нашему управлению, это по всем учреждениям, где есть самостоятельные бухгалтерии. Мы думаем, что сегодня уже начнется, потому что в пятницу еще не было. Я говорю о образовании, не знаю об остальных.