В Сумах детсады будут расти ввысь?

В пятницу, 20 января, в детском саду «Купава» на Пришибе торжественно с участием мэра Сум открыли новую группу, а сегодня на аппаратном совещании Александр Лысенко озвучил желание руководства учреждения увеличить площади детского сада путем достройки третьего этажа.
- На пятничной встрече прозвучала такая инициатива относительно достройки третьего этажа, - начал мэр. – Мы уже поднимали в прошлом году этот вопрос. Вы сами проработайте, я не хочу навязывать. Если это структурно необходимо, и мы можем это сделать, чтобы все хозяйственные помещения, кабинеты руководства и работников перенести на третий этаж, а в освободившихся сделать дополнительные группы. Если это будет выгодно, мансардный этаж. Мы дадим задание строителям проработать этот вопрос. Если это поможет, а детсадов у нас не хватает. Там были ведь и другие руководители, которые задавали подобные вопросы.
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