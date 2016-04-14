Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15252

В Сумах детсады будут расти ввысь?

Руководство детского сада № 13 «Купава» вышло с инициативой достроить мансардный этаж над своим двухэтажным зданием.

В пятницу, 20 января, в детском саду «Купава» на Пришибе торжественно с участием мэра Сум открыли новую группу, а сегодня на аппаратном совещании Александр Лысенко озвучил желание руководства учреждения увеличить площади детского сада путем достройки третьего этажа.

- На пятничной встрече прозвучала такая инициатива относительно достройки третьего этажа, - начал мэр. – Мы уже поднимали в прошлом году этот вопрос. Вы сами проработайте, я не хочу навязывать. Если это структурно необходимо, и мы можем это сделать, чтобы все хозяйственные помещения, кабинеты руководства и работников перенести на третий этаж, а в освободившихся сделать дополнительные группы. Если это будет выгодно, мансардный этаж. Мы дадим задание строителям проработать этот вопрос. Если это поможет, а детсадов у нас не хватает. Там были ведь и другие руководители, которые задавали подобные вопросы.

Общество Детсады
view counter

По тематике

16.08.2016 13:16

Сумские школы и детсады подмарафетили к 1 сентября

За время летних каникул во многих учебных заведениях города прошли ремонты....

В Сумах на новые площадки в детсадах потратят почти миллион
17.06.2016 10:02

В Сумах на новые площадки в детсадах потратят почти миллион

За средства городского бюджета в дошкольных учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями установили новые спортивные и игровые площадки....

01.06.2016 09:04

В Сумах определили лучший детсад по учебно-методической работе

В Сумах подвели итоги городского смотра-конкурса методических кабинетов дошкольных учебных заведений, который проходил в мае....

30.05.2016 16:18

В Сумах еще остались места в детсадах

Как сообщили начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко, в 10 детсадаха города остались места для новых воспитанников....

В сумских детсадах прошел день открытых дверей
14.04.2016 13:35

В сумских детсадах прошел день открытых дверей

13 апреля в дошкольных учебных заведениях города состоялся День открытых дверей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.