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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырского чиновника-взяточника взяли под стражу

Чиновнику Ахтырской райгосадминистрации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратурой Сумской области начальнику одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации вручено уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 80 тыс. грн залога.

Напоминаем, что чиновника задержали 20 января 2017 года непосредственно после получения им 20 тыс. грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Под стражу
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