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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40254

В Ромнах полицейский вымогал взятку от подчиненного

В пятницу, 20 января, командиру взвода Роменского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Сумской области вручено уведомление о подозрении в вымогательстве и получении 5 тыс. грн неправомерной выгоды от своего подчиненного за непривлечение его к ответственности.

Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля и отстранения от должности.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка
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