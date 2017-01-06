В Ромнах полицейский вымогал взятку от подчиненного

Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля и отстранения от должности.
Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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