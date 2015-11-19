В Сумах хотят отказаться от главной живой елки

Он предложил рассмотреть возможность покупки для города искусственной новогодней елки.
- Каждый год ёлка будет одна - будет экономия средств, - считает мэр. - А так, во сколько обходиться? 300-400 тысяч? В какой-то мере это и природу сохранит. Вы же видите, сколько елок нужно, чтобы установить городскую – сотни!
Он поручил КП «Зеленстрой» и КП «Спецкомбинат» проработать цену вопроса, промониторить другие города и подготовить предложение уже в первом квартале или полугодии, иначе под Новый год цена будет в несколько раз выше.
Благодаря неравнодушным гражданам сумские патрульные задержали мужчин, которые незаконно спилили елку....
Добычей вора стали елочные украшения с главной елки Тростянца....
19 декабря на площади Независимости состоялось торжественное открытие главной новогодней елки города....
В субботу, 19 декабря, состоится открытие главной новогодней елки Сум....
Сегодня, 19 ноября, на центральной площади города началась установка каркаса главной елки Сум....