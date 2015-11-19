В Сумах хотят отказаться от главной живой елки С таким предложением сегодня, 23 января, на аппаратном совещании выступил мэр Сум Александр Лысенко.

Он предложил рассмотреть возможность покупки для города искусственной новогодней елки.

- Каждый год ёлка будет одна - будет экономия средств, - считает мэр. - А так, во сколько обходиться? 300-400 тысяч? В какой-то мере это и природу сохранит. Вы же видите, сколько елок нужно, чтобы установить городскую – сотни!

Он поручил КП «Зеленстрой» и КП «Спецкомбинат» проработать цену вопроса, промониторить другие города и подготовить предложение уже в первом квартале или полугодии, иначе под Новый год цена будет в несколько раз выше.