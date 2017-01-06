В Конотопе на пожаре спасли пожилую женщину 22 января в 21:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире в 3-этажном жилом доме на площади Мира в г. Конотопе.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым из окна квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в подъезде было задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в очаг горения на первом этаже. В коридоре квартиры они нашли пожилую хозяйку, которая пыталась самостоятельно потушить пожар. Женщину вывели в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась. Дальнейшее тушения затрудняло сильное задымление в жилой комнате и ее захламленность.

В 21:58 возгорание было локализовано, в 22:40 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, спасенная - это владелица квартиры 1949 г.р. Пламенем повреждены личные вещи.

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновение аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.