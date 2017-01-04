Сумским общественникам дали полгода отсрочки

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, внесенные в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций», не подлежат исключению из этого реестра до 1 июля 2017 года.
Указанная норма предусмотрена п. 34 подр. 4. Налогового кодекса Украины, с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 21.12.2016 №1797 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».
Наряду с ГУ ГФС в Сумской области напоминает, что религиозным некоммерческим организациям Законом Украины от 06.10.16 № 1667 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных положений о налогообложении неприбыльных организаций», временно, до 1 января 2018 года, продлен срок по приведению в соответствие учредительных документов.
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