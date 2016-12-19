Сумским пенсионерам выплатили 159 миллионов

Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района за январь 2017 года.
По состоянию на 23 января на их обеспечение направлены средства в объеме 159 млн грн.
Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии.
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