Сумским пенсионерам выплатили 159 миллионов Пенсионный фонд финансирует январские пенсии по графику.

Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района за январь 2017 года.

По состоянию на 23 января на их обеспечение направлены средства в объеме 159 млн грн.

Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии.