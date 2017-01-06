ЦРУ рассекретило документы по Шостке На днях на сайте Центрального разведывательного управления США были опубликованы 12 000 архивных рассекреченных документов, касающихся Украины, в частности, в документах есть более ста ссылок на наш город.

Об этом сообщил шосткинский краевед Вячеслав Кириевский.

Документы датированы периодом 1947 г. (год основания ЦРУ) - 1990-х гг.

Рассекречен аэрофотоснимок Шостки 1964 г. Американцев заинтересовали армейские казармы. Был составлен план с их расположением. Судя по нему, это казармы воинской части, которая располагалась на ул. Прорезной (там, где сегодня находится вещевой рынок). У названных выше документов Центрального разведывательного управления был гриф «совершенно секретно».

Также ЦРУ рассекретило подробное описание «Свемы», датированное 1952 г. В информационном рапорте разведки приводится перечень производств, структурных подразделений, планов размещения зданий… Также в документе сообщается о том, что немецкие специалисты во время фашистской оккупации приезжали на «Свему», чтобы изучить возможность запуска производства, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.