ЦРУ рассекретило документы по Шостке

Об этом сообщил шосткинский краевед Вячеслав Кириевский.
Документы датированы периодом 1947 г. (год основания ЦРУ) - 1990-х гг.
Рассекречен аэрофотоснимок Шостки 1964 г. Американцев заинтересовали армейские казармы. Был составлен план с их расположением. Судя по нему, это казармы воинской части, которая располагалась на ул. Прорезной (там, где сегодня находится вещевой рынок). У названных выше документов Центрального разведывательного управления был гриф «совершенно секретно».
Также ЦРУ рассекретило подробное описание «Свемы», датированное 1952 г. В информационном рапорте разведки приводится перечень производств, структурных подразделений, планов размещения зданий… Также в документе сообщается о том, что немецкие специалисты во время фашистской оккупации приезжали на «Свему», чтобы изучить возможность запуска производства, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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