Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25141

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею.

В соревнованиях принимают участие 10 команд - 4 в северной группе и 6 - в южной.

Группа «Север»

ХК «Кролевец» - ХК «Шостка» 3:10

ХК «Кролевец» - ХК «Конотоп» 1:7

ХК «Шостка» - «Дружба» (Хутор-Михайловский) 3:4

ХК «Конотоп» - ХК «Шостка» 1:4

«Дружба» - ХК «Кролевец» 14:1

Группа «Юг»

ХК «Сумы» - «Сумские Бобры» 1:3

«Лидер» (Белополье) - «Сумские Вороны» 5:1

«Лидер» - «Сумские Бобры» 4:4 (бул. 1:0 )

ХК «Сумы» - «Сумские Вороны» 12:2

Спорт Хоккей
view counter

По тематике

31.12.2016 16:40

В Сумах разыграли чемпионат области по хоккею среди юношей

В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....

19.02.2016 18:54

В Сумах пройдет финал чемпионата города по хоккею

В субботу, 20 февраля, на стадионе «Авангард» продут два хоккейных матча....

В Сумах из-за дождя не доиграли чемпионат города по хоккею
15.02.2016 17:30

В Сумах из-за дождя не доиграли чемпионат города по хоккею

13-14 февраля на стадионе «Авангард» должны были пройти решающие игры за медали открытого чемпионата города по хоккею....

12.02.2016 12:36

В Сумах пройдут решающие игры чемпионата города по хоккею

11 февраля на стадионе «Авангард» сыграли четвертый матч ¼ финала открытого чемпионата г. Сумы по хоккею....

Шосткинская детвора получила помощь с родины хоккея
02.09.2015 15:40

Шосткинская детвора получила помощь с родины хоккея

Украинская диаспора в Канаде прислал в Шостку 600 кг хоккейной экипировки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.