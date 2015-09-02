Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

В соревнованиях принимают участие 10 команд - 4 в северной группе и 6 - в южной.
Группа «Север»
ХК «Кролевец» - ХК «Шостка» 3:10
ХК «Кролевец» - ХК «Конотоп» 1:7
ХК «Шостка» - «Дружба» (Хутор-Михайловский) 3:4
ХК «Конотоп» - ХК «Шостка» 1:4
«Дружба» - ХК «Кролевец» 14:1
Группа «Юг»
ХК «Сумы» - «Сумские Бобры» 1:3
«Лидер» (Белополье) - «Сумские Вороны» 5:1
«Лидер» - «Сумские Бобры» 4:4 (бул. 1:0 )
ХК «Сумы» - «Сумские Вороны» 12:2
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