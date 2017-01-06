Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19181

На Сумщине 17-летний рецидивист украл у соседки телевизор

Зайдя навестить пожилую женщину, ранее судимый 17-летний юноша похитил у нее телевизор.

Сообщение о похищении телевизора в полицию поступило от 56-летней жительницы Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что к ней в гости заходил сосед, молодой парень, после визита которого и исчезла техника.

Работники полиции быстро разыскали подозреваемого - ранее судимого 17-летнего молодого человека, который признался, что к соседке в тот день зашел, чтобы что-то украсть. Говорит, что пока хозяйка хлопотала на кухне, готовя ему угощение, он быстро взял из комнаты телевизор и скрылся с ним. Похищенное сразу продал, однако денег за него еще не успел получить.

Правоохранители помогли заявительницы вернуть похищенное. А в отношении парня открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», наказанием за которое может стать до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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