На Сумщине 17-летний рецидивист украл у соседки телевизор

Сообщение о похищении телевизора в полицию поступило от 56-летней жительницы Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что к ней в гости заходил сосед, молодой парень, после визита которого и исчезла техника.
Работники полиции быстро разыскали подозреваемого - ранее судимого 17-летнего молодого человека, который признался, что к соседке в тот день зашел, чтобы что-то украсть. Говорит, что пока хозяйка хлопотала на кухне, готовя ему угощение, он быстро взял из комнаты телевизор и скрылся с ним. Похищенное сразу продал, однако денег за него еще не успел получить.
Правоохранители помогли заявительницы вернуть похищенное. А в отношении парня открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», наказанием за которое может стать до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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