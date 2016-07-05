На Сумщине без вести пропавший подросток через пять месяцев вернулся домой На Роменщине закончились поиски несовершеннолетнего парня, которые продолжались в течение пяти месяцев.

С заявлением о пропаже сына пять месяцев назад к сотрудникам полиции Ромен обратились его родители. Они рассказали, что сын ушел из дома и не вернулся. Связь с ним полностью отсутствовала, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Тогда на поиски ребенка был ориентирован весь состав полиции. Правоохранители разослали ориентировки. Отрабатывали все связи подростка, как с друзьями, так и с родственниками. Однако, никакой информации, которая бы помогла в поиске, не было.

И только недавно, благодаря неравнодушным гражданам, полицейским удалось установить местонахождение разыскиваемого. Правоохранители отдела ювенальной превенции разыскали его в далекой Одесской области и вернули обратно в Сумскую область к родителям.

Во время проверки было установлено, что последний, поссорившись с родственниками, ушел из дома еще в сентябре месяце. Сел на поезд и направил свой путь в столицу. Там он познакомился с группой молодых людей, которые предоставили ему жилище и предложили работу в их агрофирме разнорабочим в Одесской области. И из-за низкой заработной платы, которой едва хватало на жизнь, в декабре месяце тот решил разорвать с ними отношения. После чего там же познакомился с местными жителями, которые и сообщили о его местонахождении полиции.

«Сегодня парень находится дома, - комментирует это событие Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области. - Свое путешествие расценивает как «путевку во взрослую жизнь». Уголовных правонарушений в отношении него совершено не было. С самим подростком сотрудники полиции провели профилактическую беседу и передали его родителям, которых привлекли к административной ответственности за ненадлежащий уход за своим ребенком».