В Конотопе 18-летний рецидивист обокрал 3D-кафе Будучи фигурантом уголовного производства за совершение краж, 18-летний конотопчанин решился на очередное преступление.

О краже из местного кафе в полицию сообщила сотрудница заведения. По словам 28-летней заявительницы, во время подсчета игровых приставок, обнаружила, что одна из них отсутствует.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу. А, пересмотрев записи с камер видеонаблюдения, узнали подозреваемого вора - 18-летнего жителя Конотопа, которого хорошо знали правоохранители, и, который уже является подозреваемым по уголовному производству за совершение кражи.

В содеянном парень сознался. Пояснил, что на преступление пошел ради денег. Пояснил, что воспользовался отсутствием работников учреждения, посторонних лиц и совершил очередную кражу. Приставку спрятал под одеждой, после чего ушел. Но нажиться на похищенном парень так и не успел: правоохранители изъяли чужую вещь и вернули ее владельцу.

Сейчас следователи полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.