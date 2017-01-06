Шосткинские полицейские разоблачили охранника, обокравшего магазин Товара более чем на пять тысяч гривен похитил из магазина 20-летний молодой человек, работавший в торговой точке охранником.

В Шосткинский отдел полиции обратился управляющий магазином одной из торговых сетей города. Мужчина объяснил, что заподозрил одного из сотрудников торговой точки в похищении товара.

Проведя необходимую проверку, правоохранители установили причастность 20-летнего охранника к похищению товара на сумму более пять тысяч гривен.

Подозреваемого полицейские опросили, и он признался в содеянном, объяснив, что тайком выносил алкоголь, конфеты, средства личной гигиены и моющие средства исключительно в ночную смену, когда был минимальный контроль. Похищенным пользовался сам, а избыток продавал.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», уже направлено в суд. За содеянное парню грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.