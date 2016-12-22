В Ромнах пьяный подрезанный сын оговорил отца? Роменские полицейские выясняют обстоятельства, при которых житель района получил ножевое ранение.

В дежурную часть Роменского отдела полиции от врача местной райбольницы поступило сообщение о том, что каретой «скорой медицинской помощи» с ножевым ранением был доставлен 31-летний житель района. В условиях больницы ему диагностировали «проникающее ножевое ранение грудной клетки слева, гемоторакс грудной клетки слева и состояние алкогольного опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Вызванные работники полиции опросили госпитализированного мужчины. По его словам, ранения он получил от своего 62-летнего отца, который во время ссоры якобы ударил его ножом. После этого, как утверждает пострадавший, он выбежал из дома и пошел к соседям, которым рассказал о конфликте и попросил их вызвать «скорую».

Сам же пенсионер объясняет, что к причинению телесных повреждений сыну он не имеет никакого отношения.

«Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции, - и проводят все необходимые следственные действия, чтобы окончательно выяснить обстоятельства, в результате которых потерпевший получил тяжелые телесные повреждения».