В Ромнах пьяный подрезанный сын оговорил отца?

В дежурную часть Роменского отдела полиции от врача местной райбольницы поступило сообщение о том, что каретой «скорой медицинской помощи» с ножевым ранением был доставлен 31-летний житель района. В условиях больницы ему диагностировали «проникающее ножевое ранение грудной клетки слева, гемоторакс грудной клетки слева и состояние алкогольного опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Вызванные работники полиции опросили госпитализированного мужчины. По его словам, ранения он получил от своего 62-летнего отца, который во время ссоры якобы ударил его ножом. После этого, как утверждает пострадавший, он выбежал из дома и пошел к соседям, которым рассказал о конфликте и попросил их вызвать «скорую».
Сам же пенсионер объясняет, что к причинению телесных повреждений сыну он не имеет никакого отношения.
«Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции, - и проводят все необходимые следственные действия, чтобы окончательно выяснить обстоятельства, в результате которых потерпевший получил тяжелые телесные повреждения».
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