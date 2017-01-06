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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19368

В Сумах копы наткнулись на вооруженных разбойников

Патрульные обнаружили парней, которые могут быть причастны к разбою.

21 января, ночью, около 1 часа, экипаж патрульных заметил компанию подозрительных мужчин на улице Романа Атаманюка. Общаясь с полицейскими, они заметно нервничали.

Один из них пытался скрыть от инспекторов сумку, которую держал в руках. Когда инспекторы поинтересовались об истории его происхождения, то парень сообщил, что нашел ее неподалеку несколько часов назад. Также он добавил, что не знает, что в ней находится, так как еще не успел ее открыть.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в ней предмет, похожий на пистолет. Это насторожило полицейских, ведь несколько недель назад, неподалеку, на проспекте Курском произошел разбой. Тогда два парня, наставив на прохожего предмет, похожий на пистолет, завладели его средствами и мобильным телефоном, после чего нанесли ему телесные повреждения. Несколько парней из компании отвечали приметам, описанным пострадавшим во время нападения.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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