Пьяный сумчанин решил заночевать в чужой машине

Взглянув в окно, он обнаружил неизвестного, который пытался проникнуть в автомобиль. Вызвав патрульную полицию, владелец автомобиля поспешил на улицу. В это время неизвестный и в дальнейшем пытался проникнуть в машину, при этом он уже успел оторвать ручку на двери.
В дальнейшем 29-летнего нетрезвого правонарушителя задержали. Полисменам гражданин пояснил, что хотел погреться и отдохнуть в автомобиле своего знакомого, однако сам даже не ориентировался, где находится.
Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.
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