Пьяный сумчанин решил заночевать в чужой машине 21 января, ночью, около 3 часов, на улице Богдана Хмельницкого, 49-летний мужчина услышал срабатывания сигнализации на своем автомобиле, который он оставил возле дома.

Взглянув в окно, он обнаружил неизвестного, который пытался проникнуть в автомобиль. Вызвав патрульную полицию, владелец автомобиля поспешил на улицу. В это время неизвестный и в дальнейшем пытался проникнуть в машину, при этом он уже успел оторвать ручку на двери.

В дальнейшем 29-летнего нетрезвого правонарушителя задержали. Полисменам гражданин пояснил, что хотел погреться и отдохнуть в автомобиле своего знакомого, однако сам даже не ориентировался, где находится.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.