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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48148

Сумские власти не хотят устанавливать светофор на проспекте Шевченко

Петиция «Установить светофор на перекрестке пр. Т.Шевченко и ул. Новомостянская »получила ответ от городских властей.

Напомним, сумчанин Александр Воловик просил: «установить светофор на перекрестке пр.Т.Шевченко и ул.Новоместенская. Рядом находится СШ №10, и детям приходится переходить через нерегулируемый перекресток».

Ответ на электронную петицию:

«На электронную петицию по установлению светофорного объекта на перекрестке ул. Т.Шевченко и ул. Новоместенская сообщаем, что согласно ДСТУ 4092-2002 «Технические требования, правила, применение светофоров дорожных» п. 7.10 транспортные и пешеходные светофоры должны устанавливаться при наличии хотя бы одного условия:

1. В течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения транспортных средств по главной дороге в обоих направлениях не меньше 750 ед. / час.

2. В течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения для дорог с разделительной полосой 1000 ед / час. 150 пешеходов переходят проезжую часть в одном направлении в каждый из тех же 8 часов.

3. За последние 12 месяцев на перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, который можно было бы предотвратить при наличии светофорной сигнализации.

В данном случае это перекресток не соответствует не одному из вышеуказанных условий.

Исходя из вышесказанного установление светофорного объекта на перекрестке ул. Т.Шевченко - ул. Новомостенская нецелесообразно».

Право Петиция Светофор
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