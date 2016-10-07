Сумские власти не хотят устанавливать светофор на проспекте Шевченко

Напомним, сумчанин Александр Воловик просил: «установить светофор на перекрестке пр.Т.Шевченко и ул.Новоместенская. Рядом находится СШ №10, и детям приходится переходить через нерегулируемый перекресток».
Ответ на электронную петицию:
«На электронную петицию по установлению светофорного объекта на перекрестке ул. Т.Шевченко и ул. Новоместенская сообщаем, что согласно ДСТУ 4092-2002 «Технические требования, правила, применение светофоров дорожных» п. 7.10 транспортные и пешеходные светофоры должны устанавливаться при наличии хотя бы одного условия:
1. В течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения транспортных средств по главной дороге в обоих направлениях не меньше 750 ед. / час.
2. В течение 8 часов рабочего дня среднечасовая интенсивность движения для дорог с разделительной полосой 1000 ед / час. 150 пешеходов переходят проезжую часть в одном направлении в каждый из тех же 8 часов.
3. За последние 12 месяцев на перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, который можно было бы предотвратить при наличии светофорной сигнализации.
В данном случае это перекресток не соответствует не одному из вышеуказанных условий.
Исходя из вышесказанного установление светофорного объекта на перекрестке ул. Т.Шевченко - ул. Новомостенская нецелесообразно».
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