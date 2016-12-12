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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах почтили память маэстро

Концертом-реквиемом почтил память солиста-инструменталиста, заслуженного артиста Украины Михаила Чичерина, коллектив Сумской областной филармонии.

Выпускник, а затем аспирант Ленинградской консерватории по классу органа и рояля Михаил Чичерин приехал в Сумы в 1981 году. Долгих пять лет работал пианистом и ожидал возможности сесть за клавиатуру уникального органа, который монтировался в здании Троицкого собора. Первые звуки величественного инструмента и первые органные концерты в исполнении молодого маэстро зазвучали в 1986 году. С тех пор - тридцать лет служения Михаила Юрьевича высокому музыкальному искусству, овладение вершинами исполнительского мастерства, многочасовые репетиции и заслуженный успех.

Его непревзойденной игрой наслаждались слушатели всех крупных городов Украины. Неоднократно Михаил Чичерин выступал в Домском Соборе в Риге, о чем мечтают многие музыканты-органисты. Он часто гастролировал за рубежом - в Германии, Швейцарии, Финляндии.

Прошло сорок дней, как Маэстро ушел в далекие миры, но оставил нам музыку. Эстафету выдающегося музыканта принял лауреат международного фестиваля, солист-инструменталист Александр Желудков. Звучит в концертном зале органная музыка, на сцене портрет художника и присутствующим кажется, что маэстро благословляет всех дальнейших достижения и успехи.

Досуг Михаил Чичерин
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12.12.2016 09:24

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На выходных ушел из жизни солист Сумской областной филармонии Михаил Чичерин....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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