В Сумах почтили память маэстро Концертом-реквиемом почтил память солиста-инструменталиста, заслуженного артиста Украины Михаила Чичерина, коллектив Сумской областной филармонии.

Выпускник, а затем аспирант Ленинградской консерватории по классу органа и рояля Михаил Чичерин приехал в Сумы в 1981 году. Долгих пять лет работал пианистом и ожидал возможности сесть за клавиатуру уникального органа, который монтировался в здании Троицкого собора. Первые звуки величественного инструмента и первые органные концерты в исполнении молодого маэстро зазвучали в 1986 году. С тех пор - тридцать лет служения Михаила Юрьевича высокому музыкальному искусству, овладение вершинами исполнительского мастерства, многочасовые репетиции и заслуженный успех.

Его непревзойденной игрой наслаждались слушатели всех крупных городов Украины. Неоднократно Михаил Чичерин выступал в Домском Соборе в Риге, о чем мечтают многие музыканты-органисты. Он часто гастролировал за рубежом - в Германии, Швейцарии, Финляндии.

Прошло сорок дней, как Маэстро ушел в далекие миры, но оставил нам музыку. Эстафету выдающегося музыканта принял лауреат международного фестиваля, солист-инструменталист Александр Желудков. Звучит в концертном зале органная музыка, на сцене портрет художника и присутствующим кажется, что маэстро благословляет всех дальнейших достижения и успехи.