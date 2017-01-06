В Сумах патрульные оперативно разыскали 8-летнего мальчика

Он пояснил, что еще после обеда их 8-летний сын взял санки и пошел кататься на горку и до сих пор не вернулся домой. Его мобильный телефон был выключен. Получив приметы мальчика, патрульные вместе с родителями начали его поиски.
В месте, где мальчик катался, стражам порядка удалось выяснить, что он вместе с еще одним парнем пошел в направлении улицы Гамалея.
Впоследствии, патрулируя указанную улицу, возле одного из домов, полицейские заметили похожие по описанию санки, с которыми был пропавший парень.
Во время квартирного обхода ребенка удалось найти. Он был у своего одноклассника. Свой мобильный выключил, чтобы ему не мешали звонками, а родителям приятеля сообщил, что его родители знают, где он находится.
Родители найденного мальчика искренне поблагодарили инспекторам за их работу, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции г. Сумы.
Что было дальше, история умалчивает…
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