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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56396

В Конотопе цена проезда в маршрутках снизилась до 2,50 грн

В Конотопе подешевела стоимость проезда в некоторых маршрутках.

Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Степанченко, пишет 05447.com.ua. Правда, это касается только тех частников, у которых, по словам Степанченко, «проснулась совесть и здравый смысл».

Итак, с сегодняшнего дня тариф на маршрутах №6; 8; 11 и 15 составит 2.50 грн.

Для коммунального транспорта, а это маршрутки №4, 6, 12, 16 и 16-а сохраняется прежняя цена за проезд, она и в дальнейшем будет составлять 3 гривны. «Они являются добросовестными перевозчиками, и в заговорах не участвовали», - пояснил Степанченко.

Стоимость проезда в трамвае составляет 1.50 грн, для льготных категорий - бесплатно.

Предприятие «Корунд С» и другие частники остаются непоколебимо на позициях в 5-6 грн.

Как сообщалось, на выходных в городе бастовали маршрутчики. Возмущенный таким откровенным саботажем, Конотопский городской голова Артем Семенихін разорвал договоры с наиболее воинственно настроенными частными перевозчиками.

Также стало известно, что сегодня в 13.30 силами трамвайного автопарка начнет свое движение маршрут №4 (Загребелье - 3 школа). Пока что на маршруте один автобус.

Через 2-3 дня планируется запустить маршрут №5 (Порт - с. Калиновка).

Экономика Конотоп Маршрутки
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