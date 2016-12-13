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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21188

Сумчанка пропустила в Китае от тайки

Женская сборная Украины минимально уступила национальной команде Таиланда.

В субботу, 21 января национальная женская сборная Украины провела свой второй единичные на международном турнире CFA International Women's Football Tournament, проходящего в городе Фошань (Китай). На этот раз нашим девушкам противостояла неуступчивая сборная Таиланда, сообщает ФФУ.

Стартовые минуты игры подтвердили, что легкой прогулки у подопечных Владимира Ревы не будет. Наши соперники сразу навязали борьбу на каждом участке поля. Украинский пыталась контролировать мяч, однако особых дивидендов это не приносило. Таиланд в свою очередь остро контратаковал и 38-й минуте огорчил голкипера нашей сборной – сумчанку Екатерину Самсон.

Во второй половине встречи Украинский пытались сравнять счет на табло, однако до финального свистка им это так и не удалось. Не помогли и замены, которые провел наш тренерский штаб, чтобы спасти игру. К сожалению, минимальное поражение со счетом 0: 1, и теперь «сине-желтым», чтобы занять второе место, необходимо побеждать Китай в последней встрече. Кстати, китайская команда в своем матче второго игрового дня получила три очка, одолев со счетом 2: 0 команду Мьянмы.

CFA International Women's Football Tournament

Таиланд - Украина - 1: 0

Гол Шри Ма (38)

Украина: Самсон - Василюк Портной Андрущак, Иванишин (Панцулайя, 70), Шматко, Овдийчук (Шевчук, 55), Дятел (Химич, 61), Апанащенко (к), Бойченко, Козыренко (Калинина, 75).

Спорт Екатерина Самсон Женский футбол Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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