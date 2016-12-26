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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59220

Прокуратура расследует растрату средств в Глуховском горсовете

Следственным управлением ГУ НП в Сумской области расследуется уголовное производство по факту растраты денежных средств должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства Глуховского городского совета, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области.

Детская площадка стоимостью 16 тыс. грн

В рамках уголовного производства установлено, что должностными лицами коммунального предприятия Глуховского горсовета присвоены денежные средства, в том числе заключен договор с ФЛП на изготовление детской площадки и, соответственно перечислено 16 тыс. грн за выполненные работы. Однако, в настоящее время работы не выполнены, а исполнитель работ указал на лесоматериалы, как на детскую площадку.

Кроме того, следственным управлением ГУНП в Сумской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 364 УК Украины. Установлено, что по указанию директора коммунального предприятия «Глуховский тепловой район» осуществлено безосновательное перечисление средств предприятия на счет ООО «Энергоаудит-К» в сумме 15 тыс. грн в счет оплаты за якобы изготовление рабочего проекта котельной. В дальнейшем, указанные средства директором ООО «Энергоаудит-К» сняты наличными с расчетного счета.

С целью сокрытия следов правонарушения относительно присвоения средств коммунального предприятия осуществлена подделка договора и актов приема выполненных работ к договору, а именно завышение первоначальной стоимости заключенного договора со 132 тыс. грн до 147 тыс. грн.

«Это лишь незначительная часть тех доказательств, которыми располагает следствие. В настоящее время значительная их часть имеет гриф секретности в соответствии с ЗУ «О государственной тайне», а потому их разглашение пока не возможно», - отметил во время брифинга процессуальный руководитель в указанных уголовных производствах Андрей Шапошник.

Он также сообщил, что 20 января 2017 года проведен ряд санкционированных обысков, во время которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для установления истины в ходе досудебного расследования. Прокуратурой уже направлено в суд ходатайство о признании вещественным доказательством и наложения ареста на изъятый во время обыска компьютер, который не был указан в постановлении суда. В настоящее время ходатайство еще не рассмотрено.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов (1 следователь полиции и 3 оперативные сотрудника) не применяли средства для сокрытия лица, вели себя максимально корректно, поэтому сообщение о «маски-шоу и запугивания работников администрации», о которых писал на своей странице в фейсбуке мэр Глухова Мишель Терещенко, безосновательны. Более того, в Управлении ЖКХ при проведении процессуальных действий присутствовали мэр и адвокат, которые в протокол обыска не внесли ни одного замечания. Также отсутствуют какие-либо обоснованные основания полагать, что изъятый компьютер может «полностью заблокировать деятельность города в сложный зимний период», сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Глухов Обыск Прокуратура Растрата
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