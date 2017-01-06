Сумские патрульные обучают школьников ПДД

Патрульные рассказали школьникам о ПДД и в игровой форме напомнили значение дорожных знаков. Дети активно предоставляли ответы на вопросы инспекторам и приводили примеры, где они видели показанные дорожные знаки в городе.
В конце занятия около 100 школьников посмотрели мультфильмы по соответствующей тематике.
Патрульная полиция Сум обращается к родителям: безопасность ваших детей, прежде всего, зависит от вас. Систематически напоминайте юным участникам дорожного движения основные правила безопасного поведения на дороге, пройдите с ними маршрут от дома до школы, обращая внимание на особенности дорожного движения. Также, собственным примером учите детей культуры поведения на дороге.
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