Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08197

Сумские патрульные обучают школьников ПДД

Патрульные посетили общеобразовательную школу №7.

Патрульные рассказали школьникам о ПДД и в игровой форме напомнили значение дорожных знаков. Дети активно предоставляли ответы на вопросы инспекторам и приводили примеры, где они видели показанные дорожные знаки в городе.

В конце занятия около 100 школьников посмотрели мультфильмы по соответствующей тематике.

Патрульная полиция Сум обращается к родителям: безопасность ваших детей, прежде всего, зависит от вас. Систематически напоминайте юным участникам дорожного движения основные правила безопасного поведения на дороге, пройдите с ними маршрут от дома до школы, обращая внимание на особенности дорожного движения. Также, собственным примером учите детей культуры поведения на дороге.

Право Патрульная полиция
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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