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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5039

Чиновник с Сумщины стал «врагом прессы»

Глава Тростянецкого райсовета попал в список «врагов реформирования прессы».

Как сообщает сайт Национального союза журналистов Украины, в списке «врагов реформирования прессы» - чиновники, которые злоупотребляют властью.

Препятствование реформированию местных газет, системное давление на редакции и произвольное увольнение редакторов - за такие «заслуги» ряд чиновников внесены в список «Врагов реформирования прессы-2016», который по итогам года обнародует Национальный союз журналистов Украины.

Большинство из списка - руководители районных, городских и областных советов. По политической принадлежности чиновники представляют Блок Петра Порошенко «Солідарність», «Оппозиционный блок», «Батьківщину» и «Відродження».

В список попал и глава Тростянецкой районного совета Андрей Корж (партия «Блок Петра Порошенко «Солідарність» за то, что до сих пор не обеспечил выполнение решения Тростянецкого районного суда от 9.08.2016 г. по восстановлению на работе редактора газеты «Новини Тростянеччини» Павла Зленко.

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