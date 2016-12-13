Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска Сегодня, 23 января, команда «Нефтяник» собралась после отпуска на первый учебно-тренировочный сбор.

УТЗ будет проходить в г. Ахтырка по 3 февраля. В ходе проведения сбора запланировано провести две контрольные игры 30 февраля в г. Харьков с ФК «Гелиос» и 3 февраля в г. Днепр с дублерами ФК «Днепр», сообщает сайт клуба.