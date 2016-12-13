Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска

УТЗ будет проходить в г. Ахтырка по 3 февраля. В ходе проведения сбора запланировано провести две контрольные игры 30 февраля в г. Харьков с ФК «Гелиос» и 3 февраля в г. Днепр с дублерами ФК «Днепр», сообщает сайт клуба.
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