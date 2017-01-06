Карпатский вещун: Женщина-мать снова одолеет врагов и поведет Украину к свету Ивана Сорохманюка из карпатской Замагоры односельчане уважительно называют мольфаром, то есть ведуном. Сам дед Иван «звание» мольфара не любит. «Нет теперь тех мольфаров, что в старину умели заговаривать облака и говорить с лесом, нет, – качает головой старик. – Измельчали люди! Но, слава Богу, еще что-то знают и умеют слышать!»

Свою силу дед Иван объясняет умением слушать природу, ее незаметные движения и знаки. Объясняет: «Вы в городах уже ничего не слышите и не видите. В шуме, в спешке оглохли и ослепли! А я все время в горах, я умею слышать все, что происходит вокруг, а потом все это толковать».

Четыре года назад карпатские ведуны шокировали общество пророчеством о тяжелых временах для Украины. Видел страшные картины будущего и дед Иван: «Болела у меня душа, когда начала украинская кровь проливаться, ведь я о том заранее знал, и хотел людей предупредить, а мало кто хотел слушать. Но в народе – величайшая сила, украинцы – народ правдивый и трудящий. Поэтому мы все сможем преодолеть, как бы нас не обманывали политики», - говорит мудрец.

Новому 2017 году мольфар радуется – он видит добрые знаки. Этот год, говорят приметы природы, будет годом пробуждения.

«Разве не видно было – в прошлом году Украина будто спала, устав от зла. Люди ходили сонные, понурые. А теперь с весной пора проснуться, смыть все плохое. Весна придет так, как добрая женщина заходит в дом – без злобы, без крика, но сразу становится светло и тепло».

Пророк видит: в 2017 году Украину ждут большие перемены к лучшему. Наконец закончится война на Донбассе, и оккупированные территории вернутся в Украину. «Вижу, что будет там великое прозрение, люди поймут, что их годами за дураков держали и до ручки довели, - объясняет Сорохманюк. – Мы примем их как блудных сыновей, хотя раны еще долго будут болеть».

Мольфар говорит: чтобы исцелить Украину, нужна женщина, настоящая мать во главе народа. Она знает родную землю, чувствует ее беды и заботы, и сможет вывести что болит родной земле, и поможет ей расцвести.

Однако на ее пути станут силы зла, враги постоянно будут чинить козни. «Много обмана будет: черное назовут белым, а грязь – золотом. Вижу, как негодяи вместо женщины-матери объявят народу мужика в женском обличье. И фальшивая личина громко будет призывать мириться с врагами, а воевать с друзьями. А еще будет подбираться к женщине-матери, чтобы забрать ее силу. Но наш народ не обманешь, ибо в нем сила Правды!»

Дед Иван добавляет, что Правда – на стороне украинцев, и каждый должен приложить собственные силы для победы. «Если не трудиться, то не будет ничего! Если видишь несправедливость – то не миновать, а исправить к доброму. Если самому силы мало – с людьми объединяться. Если власть своих людей не уважает, гнать ее в шею. Верить в себя, в Украину, в материнское сердце».

«Надо верить в себя и в силу народа, - заканчивает наставление ведун. - Много было волков в овечьей шкуре, и все они бесследно сгинули. А женщина-мать будет с народом и выведет его к свету. Пора вставать, просыпаться и поднимать Украину».