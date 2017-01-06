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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:54229

На Сумщине полиция задержала очередного чиновника на взятке в 20 тысяч

Начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций области требовал и получил неправомерную выгоду от предпринимателя. Задержали чиновника сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области Национальной полиции Украины и областной прокуратуры.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций области за переоформление договора субаренды на земельный участок.

В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной прокуратуры задокументировали факт противоправных действий должностного лица.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки от местного предпринимателя.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины начальнику центра административных услуг одной из РГА грозит наказание в виде заключения на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Право Взятка
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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