На Сумщине полиция задержала очередного чиновника на взятке в 20 тысяч Начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций области требовал и получил неправомерную выгоду от предпринимателя. Задержали чиновника сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области Национальной полиции Украины и областной прокуратуры.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций области за переоформление договора субаренды на земельный участок.

В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной прокуратуры задокументировали факт противоправных действий должностного лица.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки от местного предпринимателя.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины начальнику центра административных услуг одной из РГА грозит наказание в виде заключения на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.