На Сумщине полиция задержала очередного чиновника на взятке в 20 тысяч

20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций области за переоформление договора субаренды на земельный участок.
В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной прокуратуры задокументировали факт противоправных действий должностного лица.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки от местного предпринимателя.
Согласно санкции ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины начальнику центра административных услуг одной из РГА грозит наказание в виде заключения на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
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