На Сумщине будут судить газовиков-взяточников На Сумщине будут судить сотрудников ПАО «Сумыгаз», уличенных в вымогательстве и получении взятки.

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении управляющего Конотопом отделением ПАО «Сумыгаз» и главного инженера (отделения) управления эксплуатации ПАО «Сумыгаз». Указанные лица обвиняются в вымогательстве и получении (24 ноября 2016 года) неправомерной выгоды в размере более 18 тыс. грн от частного предпринимателя за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.

По ходатайству прокуратуры должностные лица отстранены от занимаемых должностей и им избраны меры пресечения.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368-3 (получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица) УК Украины.

Справка: указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.