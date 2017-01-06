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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19270

На Сумщине будут судить газовиков-взяточников

На Сумщине будут судить сотрудников ПАО «Сумыгаз», уличенных в вымогательстве и получении взятки.

Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении управляющего Конотопом отделением ПАО «Сумыгаз» и главного инженера (отделения) управления эксплуатации ПАО «Сумыгаз». Указанные лица обвиняются в вымогательстве и получении (24 ноября 2016 года) неправомерной выгоды в размере более 18 тыс. грн от частного предпринимателя за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.

По ходатайству прокуратуры должностные лица отстранены от занимаемых должностей и им избраны меры пресечения.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368-3 (получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица) УК Украины.

Справка: указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Конотоп ПАО «Сумыгаз»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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