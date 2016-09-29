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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на зустріч із Мішелем Терещенком

Книгарня «Є» запрошує на зустріч із Мішелем Терещенком – прямим нащадком династії меценатів «Терещенків, міським головою Глухова, автором книжок «У пошуках скарбу родини Терещенків» і «Перший олігарх».

Захід відбудеться у вівторок 24 січня. Початок - о 19.00. Модератор – Владислав Івченко.

Пан Мішель розповість про свої книжки та відповість на питання присутніх.

Мішель Терещенко народився 15 вересня 1954 року в Парижі. Працював для групи ««Зодіак», виготовляв батискафи для команди Жака-Іва Кусто і фірми «Беша-США» (1981-1989 рр.). В Парижі створив свою фірму з продажу спорядження для підводного плавання і розведення водоростей. З 2003 року живе у Глухові та Києві. Відроджує в Україні льонарство. Заснував Фундацію спадщини Терещенків, завданням якої є підтримка поточної діяльності в будівлях, побудованих Терещенками в Києві та Глухові понад 100 років тому. 25 жовтня 2015 року, під час місцевих виборів, сенсаційно набрав більш ніж 60% голосів виборців Глухова, ставши міським головою.

Мішель Терещенко – автор двох книжок: «У пошуках скарбу родини Терещенків» (Київ: Ніка-Центр, 2012) і «Перший олігарх» (Київ: Ніка-Центр, 2013). У першій книжці автор розповідає про те, як французький громадянин зі слов'янською душею повернувся на батьківщину своїх предків, з якими труднощами починав і розвивав свій бізнес, звикав до нових реалій, вивчав мову. У другій спробував подивитися на події кінця XIX – першої половини ХХ століття очима свого діда – Михайла Івановича Терещенка.

Адрес книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44. Тел: 0542-701-904.

Вхід вільний.

Общество Мишель Терещенко
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