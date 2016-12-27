Почему проездные билеты в Сумах на троллейбус не будут популярны На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной обойдется в 78,75 грн, что равноценно 45 поездкам.

Почему проездные не будут популярны в Сумах, объяснил на своей странице в фейсбуке эксперт по транспорту Александр Мироненко.

"45 поездок в месяц при 21 рабочем дне в месяц в среднем - это более двух поездок в день. В результате пассажир не получает никакую выгоду за то, что купит проездной билет заранее по сравнению с оплатой каждый раз за проезд по факту. Помимо этого, покупая проездной пассажир привязывает себя к троллейбусу, которого можно и не дождаться по указанному расписанию, например, из-за поломки. В результате пассажир заплатит вдвойне - за проездной на троллейбус, которым он может полноценно и не воспользоваться, и за маршрутку, в которой придется ехать, если не будет троллейбуса.

Для примера, в других городах покупка проездных дает значительную выгоду. Например. во Львове одноразовый проезд в троллейбусе стоит 2 грн. При этом проездной на месяц обойдется в 70 грн. (равноценно 35 поездкам, но по проездным по факту ограничений на поездки нет), а льготный проездной для студентов стоит 35 грн (равноценно 35 поездкам), в то время как в Сумах студентам придется раскошелиться на 45,50, что равноценно 52 поездкам.

http://city-adm.lviv.ua/portal/transport

В Кракове, где весь транспорт - это большие автобусы и трамваи, одноразовый проезд стоит 3.8 злотых, в то время как именной проездной на месяц на 1 линию 48 злотых (равноценно 12,5 поездкам), на две линии 67 злотых (равноценно 17,5 поездкам), на месяц на все маршруты в городе - 94 злотых (равноценно 24,5 поездкам). Для студентов применяется льготный тариф, который меньше в 2 раза. Еще больше можно сэкономить, если покупать билет на больший срок, например, на квартал.

http://www.mpk.krakow.pl/…/cenniki-biletow-jedno-i-wielopr…/

http://www.mpk.krakow.pl/…/bile…/cenniki-biletow-okresowych/

В столице Чехии Праге, где помимо развитой сети больших автобусов и троллейбусов также есть 3 ветки метро, базовая стоимость проезда составляет 32 кроны. Месячный проездной на весь транспорт, включая метро, обойдется в 550 крон, чтобы его окупить, необходимо совершить 17 поездок в месяц, а проездной на квартал в 1480 крон, что равноценно 15,5 поездкам в месяц, однако при этом проездные не содержат ограничения на число поездок.

Для студентов месячный проездной на месяц в Праге стоит 260 крон (равноценно 8 полным поездкам), а на квартал - 720 крон, что равноценно 7,5 поездкам в месяц по полному тарифу.

http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/

*Примечание к таблице: в Праге льготные билеты для студентов доступны на срок, начиная от 1 месяца. Одноразовый проезд по базовой стоимости

Как видно из приведенных данных, города для того, чтобы стимулировать покупку проездных на длительный срок, делают эти проездные очень выгодными, в результате чего пассажир, который фактически кредитует транспортную компанию наперед, получает значительную скидку по сравнению с приобретением одноразовых билетов. Пока так не сделают в Сумах, проездные активно покупаться не будут", - написал эксперт.