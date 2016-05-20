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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39226

Сумчане соберутся на флешмоб за покупку больших автобусов

Сумчан приглашают на флешмоб в поддержку больших автобусов.

Мероприятие планируется в среду, 25 января, в 16:00 в горсовете.

«Уважаемые сумчане!

Вы уже слышали, что зарегистрированы несколько проектов решений исполкома, которыми собираются поднять проезд в маршрутках до 5 грн! При этом городские власти никак серьезно не развивают коммунальный транспорт, который мог бы стать серьезной альтернативой ржавым Рутам частных перевозчиков. В прошлом году на закупку троллейбусов и автобусов было выделено 36 млн. гривен, которые не были использованы, а год лежали на счетах, когда их съедала инфляция. Обещания мэра о закупке троллейбусов и больших автобусов остались лишь пустыми словами в 2016 году.

Давайте 25 января, в среду, в 16:00 соберемся у Горсовета и покажем власти, что мы не молчаливые рыбы, которые готовы и дальше платить больше, при этом ездить в ржавых корытах. Давайте напомним мэру о его обещаниях по покупке больших автобусов. Ведь 100-местные 100% низкопольные транспортные средства уже стали привычным делом во всех цивилизованных странах, которые граничат с Украиной.

В бюджете Сум, который превысил отметку в ДВА МИЛЛИАРДА!!! гривен достаточно денег чтобы за раз купить 20 больших автобусов с вместимостью свыше 100 мест. Еще с прошлого года 36 млн. грн. так и не были использованы. Именно мы, жители Сум, должны решать, куда будут тратиться бюджетные деньги, т.е. деньги из наших с вами карманов

Давайте 25 января в среду в 16:00 устроим флеш-моб у Сумского городского совета с одновременной подачей десятков заявлений с требованием немедленно подготовить проекты решений и объявить тендер на закупку больших автобусов. Мы имеем право ездить в нормальном транспорте, а не ржавых корытах!

Поборемся за наш комфорт в транспорте вместе!

Слава Украине!» - пишет в фейсбуке инициативная группа жителей города в поддержку больших автобусов.

Общество Большие автобусы Флешмоб
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