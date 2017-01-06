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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39181

Сумские пограничники обнаружили патроны к травмату

Сегодня, 24 января, в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки BMW 750Li грузинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено большое количество патронов травматического действия.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками на полке у переднего пассажирского сидения обнаружили патроны травматического действия «Терен-3ФП» калибра 9 мм в количестве 54 штук.

Обнаруженные патроны, о которых мужчина не заявил устно и не задекларировал письменно, а также не имел при себе соответствующего разрешения на их перевозку через границу, изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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