Сумские пограничники обнаружили патроны к травмату Сегодня, 24 января, в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки BMW 750Li грузинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, обнаружено большое количество патронов травматического действия.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками на полке у переднего пассажирского сидения обнаружили патроны травматического действия «Терен-3ФП» калибра 9 мм в количестве 54 штук.

Обнаруженные патроны, о которых мужчина не заявил устно и не задекларировал письменно, а также не имел при себе соответствующего разрешения на их перевозку через границу, изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.