Сумские пограничники обнаружили патроны к травмату

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками на полке у переднего пассажирского сидения обнаружили патроны травматического действия «Терен-3ФП» калибра 9 мм в количестве 54 штук.
Обнаруженные патроны, о которых мужчина не заявил устно и не задекларировал письменно, а также не имел при себе соответствующего разрешения на их перевозку через границу, изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
Сегодня, 24 января, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Зерновое» пограничники Сумского отряда по оперативной информации УСБУ в Сумской области...
В пункте пропуска «Рыжевка» обнаружили старинный самовар....
Сегодня ночью пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота....
16 января в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол....
За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск» и пункте контроля «Конотоп» зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в...