Ужасы Ахтырской психбольницы. ФОТО Сумской активист Павел Борисов выложил в фейсбуке фото, сделанные в областной психбольнице № 2, которая находится в Ахтырском районе.

«Ну а я снова об ахтырском Аушвице (Освенциме) и ее директое Лилии Неофитной (главный врач коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница №2», депутат Ахтырского городского совета, фракция «ВО «Батьківщина», председатель фракции, председатель Ахтырского городской партийной организации «ВО «Батьківщина», депутат V, VI созывов Сумского областного совета, член партии «ВО «Батьківщина» 12 лет).

Мне здесь фоток накидали, которые должны свидетельствовать об «удачном» 8-летнем руководстве. Взяв инфу с ее страницы за семь лет и вооружившись калькулятором, имеем следующее:

- учреждение получило 132 (!!!) миллиона бюджетных гривен, и 3,6 миллиона внебюджетных. Недурственно так? А знаете, что на каждого больного там работает почти 2,5 врача (работника)? То есть на 200 пациентов 450 штатных работников. Куда тратился немалый (по словам рейхсдоктора) бюджет смотрите в фото ниже. Выводы делайте сами» - написал активист, добавив фото.