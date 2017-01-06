На Сумщине спасатели вытащили грузовик из снежного заноса

На место происшествия был направлен дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 2 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса грузовик и отбуксировали его к безопасному участку пути. В освобожденном транспортном средстве находились два человека (водитель и экспедитор), которым медицинская помощь не понадобилась.
Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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