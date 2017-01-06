На Сумщине спасатели вытащили грузовик из снежного заноса 23 января в 16:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Великая Писаревка в снежный занос на второстепенной дороге при попытке вернуться на главную попал грузовой автомобиль «Renault».

На место происшествия был направлен дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 2 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса грузовик и отбуксировали его к безопасному участку пути. В освобожденном транспортном средстве находились два человека (водитель и экспедитор), которым медицинская помощь не понадобилась.

Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.