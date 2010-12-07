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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели собрали ртуть в жилом доме

23 января в 17:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в жилом доме в пер. Лазарцевском в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, измерительный прибор разбил ребенок хозяев квартиры на кухне. По прибытии на вызов спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию дома.

Помните - ртуть ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки, это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».

Право Ртуть
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