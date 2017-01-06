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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29117

Бурынские правоохранители разоблачили еще одного поклонника наркотического «кайфа»

Около тридцати граммов сухой марихуаны и шесть ампул медпрепарата из группы морфинов изъяли работники Бурынского отделения полиции дома у 44-летнего жителя района. Теперь за хранение наркотических веществ ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Сотрудники Бурынского отделения полиции получили сообщение от неравнодушных граждан о вероятном хранения одним из местных жителей наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители пришли к мужчине с соответствующей санкцией на осмотр его жилища. И почти сразу нашли подтверждения полученной информации. Полицейские едва ли не с порога увидели сито с веточками конопли, которые хозяин подсушивал на лежанке, а в кухонном столе нашли полиэтиленовый пакет с измельченным веществом, похожим на каннабис.

В шкафу для одежды хозяин хранил 6 ампул медицинского препарата, по его словам - морфия, и еще несколько бумажных пакетов с предполагаемым каннабисом. Вес всего найденного сухого растительного вещества составила около 30 граммов. Кроме того, под кроватью 44-летнего мужчины розыскники обнаружили приспособление для курения марихуаны.

Все «находки» были изъяты и направлены на экспертизу. Сам же гражданин признается: увлекся дурман-зельем недавно, и хранил его для собственного потребления.

«Сейчас в отношении подозреваемого в хранении наркотических веществ следователи полиции открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - За хранение наркотиков без цели сбыта ему грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Но в любом случае дальнейшую судьбу мужчины решит суд».

Право Наркотики
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