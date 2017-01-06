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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0990

Работники конотопской полиции разоблачили группу домовых воров

По подозрению в совершении кражи конотопские полисмены открыли уголовное производство в отношении четырех мужчин, жителей города и района. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленники пробрались в чужой дом, откуда вынесли все, что им казалось ценным. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции с сообщением о краже обратилась 62-летняя жительница Конотопского района. Женщина рассказала, что долгое время присматривает за домом по соседству, хозяин которого живет в столице и лишь периодически приезжает домой. Когда же в очередной пошла осмотреть хозяйство, обнаружила, что неизвестные лица повредили входную дверь и устроили беспорядок в доме. 55-летний владелец усадьбы, в тот же день прибывший в Конотоп, подтвердил факт совершения кражи.

Проведя по данному факту тщательную проверку, правоохранители вышли на след злоумышленников. Ворами оказались четверо мужчин возрастом от 43-х до 52-х лет, двое из которых уже неоднократно отбывали наказание за совершение имущественных преступлений. Подозреваемые нигде не работали, а перебивались временными заработками.

Один из них рассказал полицейским, что именно он предложил своим знакомым совершить кражу. «Объектом» выбрал усадьбу своего односельчанина - тот постоянно проживал в Киеве, а за его домом присматривала соседка. Дождавшись ночи, четверо приятелей с помощью металлического прута открыли входную дверь и проникли в дом. Рыскали комнатами все, и потому ничем не гнушались. В итоге их «добычей» стали денежные средства, изделия из золота, продукты питания, сигареты, спиртные напитки, постельное белье и даже кухонная посуда. Похищенное собрали в наволочки, а затем разделили между собой.

Сейчас сотрудники полиции уже нашли часть похищенных вещей и вернули их владельцу. В отношении четырех подельников открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и проводят досудебное расследование. Согласно санкции данной статьи мужчинам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Кражи
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