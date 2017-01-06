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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:472

В Ахтырке сын-алкоголик обокрал родную мать

Чтобы приобрести очередную бутылку водки, 29-летний ахтырчанин вытащил из кошелька своей пожилой матери последние двести гривен.

С заявлением о краже в Ахтырский отдел полиции обратилась 66-летняя местная жительница. Старушка рассказала правоохранителям, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу кошелька с последними 200 гривнами, который был, как ей казалось, надежно спрятан.

Правоохранители начали проверку и быстро «вычислили» причастного к пропаже кошелька лица. Злоумышленником оказался ни кто иной, как 29-летний сын заявительницы, который после общения с полицейскими во всем сознался. Мужчина объяснил, что найденные 200 гривен он успел потратить. При этом оправдывался: мол, ему срочно нужно было «выпить», а денег на водку не было.

«Матери стало жаль своего горе-сына, и она решила не доводить дело до суда, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Поэтому сегодня уголовное производство, открытое по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, закрыто в связи с отказом от обвинения в уголовном правонарушении», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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