В Ахтырке сын-алкоголик обокрал родную мать Чтобы приобрести очередную бутылку водки, 29-летний ахтырчанин вытащил из кошелька своей пожилой матери последние двести гривен.

С заявлением о краже в Ахтырский отдел полиции обратилась 66-летняя местная жительница. Старушка рассказала правоохранителям, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу кошелька с последними 200 гривнами, который был, как ей казалось, надежно спрятан.

Правоохранители начали проверку и быстро «вычислили» причастного к пропаже кошелька лица. Злоумышленником оказался ни кто иной, как 29-летний сын заявительницы, который после общения с полицейскими во всем сознался. Мужчина объяснил, что найденные 200 гривен он успел потратить. При этом оправдывался: мол, ему срочно нужно было «выпить», а денег на водку не было.

«Матери стало жаль своего горе-сына, и она решила не доводить дело до суда, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Поэтому сегодня уголовное производство, открытое по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, закрыто в связи с отказом от обвинения в уголовном правонарушении», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.